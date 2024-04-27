Разработан законопроект о размещении на «Госуслугах» данных о sim-картах

Минцифры России подготовило законопроект о размещении в личных кабинетах портала госуслуг данных о зарегистрированных на россиян sim-картах. Пользователи смогут видеть информацию обо всех телефонных номерах, которые оформлены на их паспортные данные.

Об этом министерство сообщило в Telegram-канале.

"Согласно законопроекту, на "Госуслугах" россияне смогут видеть информацию обо всех номерах, которые зарегистрированы на их паспортные данные. Оповещение об этом придет в SMS и личный кабинет абонента", - объяснило министерство.

Информация будет отображаться в аккаунте гражданина на портале, а номера, которые он фактически не использует или не оформлял, можно будет отключить. При оформлении нового номера оператор связи будет направлять SMS и уведомлять абонента через личный кабинет.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев 25 апреля заявил, что россиянам нужна такая возможность на "Госуслугах" - для обеления рынка sim-карт. Основную долю "серого" рынка sim-карт, по его словам, составляют те карты, что были оформлены на живых людей, которые об этом даже и не знают.