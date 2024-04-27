Чем отличаются космодромы Байконур и Восточный

11 апреля ракета «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный. Некоторые предполагают, что развитие площадки в Амурской области позволит российской космонавтике отказаться от Байконура. А есть ли между этими космодромами серьезные различия?

В первую очередь следует помнить, что Байконур не принадлежит России. Космодром находится на территории Казахстана и уже более 30 лет Москва платит властям Казахстана 115 млн долларов в год за его аренду. Восточный же расположен в России, что позволяет стране быть независимой в плане запуска космических аппаратов.

Остальные различия фактически будут техническими. В основном космодромы сравнивают по степени близости к экватору: чем ближе, тем больше ракете в полете будет помогать центробежная сила вращения Земли. Следовательно, от двигателей потребуется меньше тяги для поднятия груза.

Восточный находится чуть севернее, чем Байконур. Однако как объяснил Life.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, эта разница несущественна. Для запуска ракеты на орбиту МКС подойдут оба космодрома, причем Восточный окажется даже несколько экономнее. Дело в том, что значение имеет не только местоположение, но и то, какая нужна орбита. Если геостационарная орбита, по которой летают спутники, идет вдоль земного экватора, то МКС летает на широте 51 градус. Достичь из Амурской области ее проще.

Отметим, что будущая космическая станция РОС займет высокоширотную орбиту, почти перпендикулярную к экватору. Для такой орбиты Восточный также окажется удобнее

«Даже если орбита чуть "полярнее" будет, будет еще лучше. Еще удобнее было бы запускать на такую орбиту с Плесецка, но оттуда, конечно, никто не собирается запускать», — сказал Эйсмонт.

Другой фактор — местность, где расположен космодром. Если у Байконура это степи, то Восточный расположен неподалеку от Охотского моря. Это влияет на особенности организации полетов. В частности, местом посадки возле Восточного может оказаться вода, что потребует особой процедуры эвакуации экипажа. Если на американском мысе Канаверал это отработанная и обыденная практика, то для российской космонавтики подобное в новинку.

Единственный подобный случай был во времена СССР, в 1976 году, когда «Союз-23» с космонавтами Вячеславом Зудовым и Валерием Рождественским аварийно сел в покрытое льдом озеро Тенгиз в Казахстане. Выходной люк, как и отверстия вентиляции оказались в воде. Эвакуация потребовала от спасателей неординарных и опасных решений, однако в конечном счете Зудова и Рождественского спасли. Приводнение в Охотском море не обязательно будет сложным, однако сравнить его с Флоридой нельзя — свое влияние отказывает и холодный климат.