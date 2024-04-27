На космическом телескопе "Хаббл" вновь обнаружили неполадки

Космический телескоп "Хаббл" снова перевели в безопасный режим из-за неполадок с гироскопом, проведение научных исследований приостановлено, сообщило NASA.

"NASA работает над возобновлением проведения исследований космическим телескопом управления "Хаббл", после того как он перешел в безопасный режим 23 апреля из-за проблемы с гироскопом", - цитируют СМИ заявление американского космического ведомства.

Причиной перехода в безопасный режим в который раз стала проблема с одним из гироскопов. Поясним: гироскопы - это устройства, которые измеряют скорость вращения телескопа и являются частью системы, определяющей направление.

Всего на "Хаббле" шесть гироскопов, но сейчас работают только три, включая "виновника". NASA ищет пути решения. Один из вариантов, которые рассматриваются, - перенастройка всей обсерватории на работу только с одним гироскопом. При этом неисправный отключается совсем, а третий будет в резерве.

Напомним: уникальный космический телескоп "Хаббл" был выведен на орбиту более 30 лет назад. Телескоп совершил сотни тысяч витков вокруг нашей планеты, преодолев свыше 4 млрд км. Изначально предполагалось, что "Хаббл" прослужит 15 лет. А он благодаря нескольким программам модернизации работает уже в два раза дольше!

Телескоп не раз чинили. Пятая и последняя миссия по обслуживанию "Хаббла" прошла в 2009 году. Тогда экипажу "Атлантиса" была поставлена задача - за 11 суток провести ремонт и заменить часть отказавшего оборудования. Для этого астронавты должны были пять раз выйти в космос. На подлатанном и обновленном "Хаббле" были установлены современные научные приборы, в том числе камеры, аккумуляторы и стабилизационное оборудование.

Благодаря телескопу мы буквально переписали учебники по астрономии, говорят ученые. Специалисты получили объем информации, эквивалентный четверти той, что хранится в библиотеке конгресса США.

"Хаббл" сделал немало открытий и преподнес немало сюрпризов. В частности, впервые были получены точные измерения ускоряющегося расширения Вселенной, ученые на Земле смогли непосредственно наблюдать рост и эволюцию галактик в течение космического времени.

Именно "Хаббл" сделал потрясающий снимок спиральной галактики Андромеда (M31), которая находится в 2,5 млн световых лет от Земли и содержит примерно 1 трлн звезд, что в разы больше Млечного Пути. Присланное изображение состоит из 7,398 фрагмента, сделанных с помощью красных и синих фильтров. То есть на фото наша далекая "соседка" предстает в своем естественном видимом свете. Качество снимка измеряется миллиардами пикселей. На нем запечатлена третья часть галактики Андромеда, растянувшейся на 40 тысяч световых лет: внутри нее можно разглядеть более 100 млн звезд и тысячи звездных скоплений. Показательная деталь: чтобы как следует рассмотреть фото, нужно не меньше 600 экранов с высоким разрешением.