Представлен робот, способный заменить домохозяйку

Китайский стартап Astribot представил домашнего робота. На видео, опубликованном компанией, продемонстрированы возможности разработки S1 с искусственным интеллектом, передает «Комсомольская правда».

Робот способен выполнять домашние дела, а именно накрывать стол, готовить, гладить, пылесосить, рисовать, поливать цветы и многое другое. Разработчик отметил, что Astribot обладает конечностями с самой развитой моторикой.

Его руки способны двигаться со скоростью 10 м/с и поднимать грузы весом до 10 кг. Пока цена разработки не указывается. Отмечается, что ее объявят в конце 2024 года.

Ранее «дочка» компании Hyundai - Boston Dynamics - официально сообщила о прекращении разработки антропоморфного робота Atlas. Американская фирма поделилась прощальным видеороликом с подборкой моментов испытаний Atlas. Она приступила к созданию робота почти 11 лет назад.

Робот создавался для выполнения различных поисково-спасательных задач.