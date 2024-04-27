Пропавшая в 19-м веке «акула-ангел» появилась в Чили

Местные рыбаки ловили костистых рыб недалеко от побережья Чили и бросили в воду сети. Неожиданно в руки рыбаков попало нечто гораздо большее, чем обычная рыбешка. Это был исчезнувший вид "чилийской акулы-ангела".

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В 1887 году чилийский ученый опубликовал описание маленькой скатообразной акулы, обитающей на мелководье в прибрежных водах Чили, но оно было неполным и неточным, говорится в статье, опубликованной в научном Европейском журнале таксономии ("European Journal of Taxonomy"). По словам исследователей, автор публикации предоставил лишь несколько параметров тела акулы, но их было недостаточно, чтобы отличить этот экземпляр от других близкородственных видов. Эти акулы всего несколько раз за всю историю попадались рыбакам, что помогало обновить некоторую базовую информацию об этом виде, но полное описание этой рыбы отсутствовало. И вот теперь хищник буквально сам пришел прямо им в руки.

Две целые акулы и одна голова третьей были пойманы рыбаками и заморожены, а затем доставлены в Национальный музей естественной истории в столице Чили Сантьяго. Ученые подтвердили, что рыбаки поймали двух Squantina Armata, или "чилийскую акулу-ангела" на английском языке. Эти акулы имеют длину около метра и плоские тела, и они больше похожи на скатов, чем на акул. По словам исследователей, у этих акул также есть "увеличенные спинные шипы", то есть маленькие острые наросты в форме крючков на макушке головы и на спине.

О чилийской акуле-ангеле известно очень мало, и из-за отсутствия исследований и наблюдений этот вид занесен в Красный список Международного союза охраны природы как "находящийся под угрозой исчезновения", сообщает The Miami Herald. По данным Национального управления океанов и атмосферы (NOAA) США, другие акулы-ангелы, такие как обыкновенная акула-ангел, являются хищниками, устраивающими засады, которые подстерегают мелких рыб, ракообразных, моллюсков и головоногих моллюсков, чтобы пройти над ними, прежде чем атаковать. В NOAA уточнили, что эти "ночные обитатели дна" проводят большую часть своей жизни, зарываясь в песок и ил прибрежных отложений. По оценке ученых, понимание и идентификация этих видов необходимы для их сохранения, поскольку, согласно исследованию, им угрожает активное освоение прибрежных зон, деградация среды обитания и рыболовство.