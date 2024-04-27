Телескоп TESS второй раз за месяц перешел в безопасный режим

NASA сообщило, что телескоп Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), разработанный и управляемый Массачусетским технологическим институтом в Кембридже в США, автоматически перешёл в безопасный режим — во второй раз в течение апреля. Работа аппарата приостановлена.

© NASA

Однако инженеры агентства до сих пор не могут понять причины второго сбоя. Причины первого, произошедшего 11 апреля, из-за которого «охотник за планетами» TESS ушёл в безопасный режим на 6 дней, до 17 апреля, также непонятны до сих пор.

Этот спутник-телескоп изучает наличие экзопланет за пределами нашей Солнечной системы. По данным NASA, TESS уже изучил порядка 85% неба и нашёл множество кандидатов в планеты, включая коричневых карликов и различные типы звёзд.