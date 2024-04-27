Ученые нашли дешевый способ добычи золота с помощью сибирских бактерий

Малозатратный в сравнении с традиционными метод получения золота из многокомпонентных руд разработали специалисты СФУ в сотрудничестве с коллегами из СО РАН и Северо-Восточного федерального университета.

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Новый способ отличается не только дешевизной - он намного экологичнее той технологии, которая применяется сейчас. В качестве альтернативы агрессивным химическим реактивам, используемым для выделения из руды сульфидов (а вместе с ними золота), ученые предложили задействовать бактерии.

Необходимые для процесса микроорганизмы обнаружены на золотоносных месторождениях в Красноярском крае. Эти бактерии помогают извлечь ценные элементы после первичной обработки руды, рассказали в Сибирском федеральном университете.

Применение микроорганизмов намного безопаснее для окружающей среды, нежели традиционные химреагенты. Кроме того, новый метод, не имеющий аналогов в мире, дешевле.

"На производство тонны концентрата с привлечением микроорганизмов будет затрачено в три раза меньше электроэнергии", - отмечает доцент кафедры обогащения полезных ископаемых Института цветных металлов СФУ Наталья Алгебраистова.

Сейчас исследователи культивируют штаммы бактерий, оптимальные для жизни в смеси измельченных руд с водой.