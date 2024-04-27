Ученые раскопали недостающую часть гигантской статуи Рамсеса II в Египте

Совместная археологическая египетско-американская команда обнаружила верхнюю часть древней статуи фараона Рамсеса II во время раскопок в Аль-Ашмунейне. Об этом пишет Phys.org.

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Отмечается, что найденная реликвия оказалась недостающей частью статуи, найденной в 1930 году немецким археологом Гюнтером Редером. По данным исследователей, первоначально статуя фараона достигала высоты свыше девяти метров. Найденная недавно часть изваяния в длину составляет примерно 3,6 метра.

Рамсес II изображен сидящим на троне. Его голову венчает двойная корона и головной убор в виде свернувшейся кобры — символ царской власти. Скульптура находится в хорошей сохранности. Ученым удалось разглядеть черты лица фараона. Также специалисты обнаружили на статуе следы синего и желтого фрагментов, это может указывать на то, что в первозданном виде статуя была раскрашена в разные цвета, передает издание.

Кроме того, американские археологи ранее раскрыли тайну татуировок на мумии «ледяного человека» Этци. Ученые обнаружили мумию в Альпах.

В свою очередь в Мексике археологи из Национального института антропологии и истории при проведении раскопок в городе Посо-де-Ибарра обнаружили довольно необычное ритуальное захоронение, в котором человеческие останки были аккуратно сложены в определенном порядке, словно мозаика.