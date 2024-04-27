Российские ученые нашли способ извлечения микропластика из рыбы

Биологи Томского государственного университета (ТГУ) разработали и получили патент на новый способ извлечения микропластика из рыбы, прежде всего из желудочно-кишечного тракта. Также данный метод подойдет для анализа жабер, мышц и кожи.

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Томские специалисты применили ряд обработок с использованием различных реагентов для гидролиза тканей, окисления органического материала в желудке или кишечнике, а также для удаления неорганических примесей. Работа проводится поэтапно и с учетом особенностей ЖКТ рыб. В вузе добавили, что многие ученые со всего мира пытаются создать надежные и относительно простые протоколы для удаления микропластика из воды, осадков и биоты.

«Биологические образцы сложны для анализа, но очень важно оценивать количество и массу пластиковых частиц, циркулирующих в морских и пресноводных пищевых сетях и накапливающихся в гидробионтах, имеющих пищевое значение. Именно на пищевой безопасности будут сфокусированы исследования коллектива Центра исследования микропластика в окружающей среде ТГУ в 2024 году в рамках проекта», – отметили в ТГУ.

Ранее группа ученых пришла к выводу, что частицы микропластика способны проникать во все органы тела, включая головной мозг, печень и почки.