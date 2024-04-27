Ученые нашли ген, отвечающий за любопытство

Новое исследование выявило связь между генами, любопытством и адаптацией у рыб цихлид из озера Танганьика. Исследователи под руководством Вальтера Зальцбургера из Базельского университета обнаружили, что один-единственный генетический вариант существенно влияет на то, насколько любопытен тот или иной вид цихлид.

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Любопытство, как выяснилось, играет важнейшую роль в эволюции. Цихлиды с особым вариантом «Т» в ДНК гораздо более любопытны, чем те, у которых в ДНК присутствует «С». Эта разница в смелости отражается на том, как эти рыбы приспосабливаются к окружающей среде. Более любопытные виды обычно живут у берега и имеют более громоздкую форму тела, в то время как их менее любопытные собратья предпочитают открытую воду и более вытянутую форму.

Каролин Зоммер-Трембо, ведущий автор работы, тщательно задокументировала исследовательское поведение 57 видов цихлид. Исследовательская группа наблюдала за рыбами как в естественной среде обитания, так и в контролируемых условиях, что подтвердило значительные различия в любопытстве у разных видов.

Но на этом история не заканчивается. Используя новую методику анализа генома рыб, исследователи определили конкретный генетический вариант, связанный с исследовательским поведением. Они даже манипулировали генами рыб с помощью технологии CRISPR, успешно изменяя уровень их любопытства. Кроме того, команда разработала модель искусственного интеллекта, которая предсказывает любопытство цихлид на основе их генов, формы тела и среды обитания — мощный инструмент для будущих исследований.