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Япония запретит Apple и Google блокировать сторонние приложения в смартфонах

Японское правительство одобрило законопроект, который может привести к штрафам для крупных технологических компаний, таких как Google и Apple, если они будут препятствовать доступу к сторонним приложениям для смартфонов и платежным системам.

Япония запретит Apple и Google блокировать сторонние приложения в смартфонах
© Ferra.ru

Законопроект, аналогичный новому Закону о цифровых рынках Европейского Союза, предусматривает штрафы до 20% от годового дохода компании в Японии за антиконкурентное поведение.

Согласно законопроекту, который будет обсуждаться законодателями, компании также будут обязаны действовать честно и предоставлять доступ к операционным системам, браузерам и поисковым системам для всех пользователей.

Новый закон может иметь серьезные последствия для Google и Apple, которые доминируют на рынке мобильных приложений. Обе компании уже подвергаются критике за свою практику взимания высоких комиссий с разработчиков приложений и за ограничение доступа к сторонним магазинам приложений.

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