Созданы многократно перерабатываемые электронные платы

Ученые из Вашингтона разработали принципиально новую электронную плату, которую можно перерабатывать много раз без потери качества. Это позволит значительно сократить горы электронных отходов.

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Электронные платы — основа всей электроники, от смартфонов до компьютеров. Обычно они состоят из спрессованных слоев стеклоткани и пластика, пропитанного вредными химикатами. Такие платы сложно разобрать, а их переработка часто неэффективна и загрязняет окружающую среду.

Американские исследователи предложили использовать для плат витример — особый вид полимера. Витример обладает уникальным свойством: под воздействием определенных условий его молекулы перестраиваются, не теряя прочности.

Благодаря этому, витример-платы (vPCB) можно многократно перерабатывать. Использованную плату помещают в специальный растворитель, который размягчает пластик, не повреждая стекловолокно и электронные компоненты. Их извлекают и используют повторно, а полимер идет на создание новых плат.

Тесты показали, что vPCB по прочности и электропроводности не уступают традиционным платам. Более того, их переработка снижает воздействие на окружающую среду почти на половину.

Ученые отмечают, что для внедрения vPCB потребуется создать эффективную систему сбора электронных отходов. Однако эта технология — большой шаг к более экологичной электронике будущего.