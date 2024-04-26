VR-очки Apple Vision Pro не оправдали ожиданий

Первые серийные VR-очки Vision Pro от Apple, выпущенные в феврале этого года, не оправдали ожиданий компании. Изначально Apple планировала продать в 2024 году 700−800 тысяч устройств, однако сейчас прогноз снижен до 400−450 тысяч.

© Ferra.ru

По мнению экспертов, причинами падения спроса стали высокая цена (323 000 рублей) и громоздкость устройства.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков считает, что VR-устройствам нужно стать более доступными и компактными, чтобы завоевать массовую аудиторию.

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов видит два пути развития для VR-разработчиков: либо сделать продукт нишевым и доступным, либо выпустить «тяжелый люкс» с высокой ценой.

Для сравнения, Apple Vision Pro стоит в 9−10 раз больше конкурентов. Проблема в том, что она не в десять раз лучше и в целом не несет в себе технологических прорывов. При этом главное преимущество Apple — удобное программное обеспечение и экосистема — в этом случае нивелировано низкой скоростью выхода приложений для Vision Pro и неудобством длительной работы в VR-гарнитуре на данном этапе развития техники.

Харитонов сравнивает Vision Pro с карманным компьютером Newton 1993 года, который провалился из-за своей преждевременности.

Аналогичная ситуация происходит и с Apple Vision Pro — гарнитура, с которой на голове, по словам Apple, можно «жить и не замечать ее», заставляет пользователей изнывать от жары и приносит дискомфорт в длительной работе и путешествиях. А для кратковременного использования есть радикально более дешевые решения конкурентов.

Аналитики полагают, что Apple может пересмотреть планы о выходе Vision Pro на другие рынки, а также отложить выпуск второго поколения устройства до 2027 года.