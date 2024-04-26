Мыши умеют мыслить «стратегически»

Биологи доказали, что мыши могут мыслить последовательно и понимать, что от них хочет ученый. В экспериментах грызуны давали себе время на обдумывание действий. Когда ученые перестали их награждать за верные ответы, то животные стали намного чаще отвечать правильно. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Мыши — довольно умные животные. Однако они часто плохо справляются с когнитивными тестами, хотя знают, как их решать. Возможно, они ошибались из-за стресса. Но теперь ученые предложили другое объяснение — на самом деле мыши не ошибались, а проводили свои исследования и проверяли собственные знания.

«Похоже, что большая часть этого разрыва между знаниями и непосредственным решением задач заключается в том, что животное занимается своего рода исследованием — это очень умно. <...> Мы считаем, что животные, как и люди, могут выдвигать гипотезы, проверять их и использовать для этого высшие когнитивные процессы», — рассказал Кишор Кучибхотла из Университета Джонса Хопкинса.

Чтобы доказать способность мышей к «исследованию», ученые придумали эксперимент. Мыши слышали два звука. При одном они должны были повернуть колесо влево, при другом — вправо. Когда мыши действовали правильно, их награждали.

В ходе эксперимента ученые наблюдали, как мыши слегка поворачивали колесо влево при любых звуках. Затем грызуны чуть поворачивали колесо вправо. Это выглядит как ошибка. Но, по словам ученых, животные, вероятно, аккуратно поворачивали колеса в разные стороны, чтобы дать себе время на обдумывание решения.

Затем ученые перестали награждать мышей за правильные ответы. Это в два раза повысило количество правильных ответов. По словам ученых, это означает, что у мышей было понимание задачи и награды. Если награда исчезала, то мыши осознавали изменения и меняли поведение. Если бы у них не было понимания задачи, то поведение бы не менялось. «Животное как будто говорило: “Эй, я ожидал получить награду, но не получил, так что позвольте мне проверить свои знания, позвольте мне использовать те знания, которые у меня есть, и посмотреть, правильны ли они”», — пояснил Кишор Кучибхотла. По его словам, это доказывает наличие у мышей стратегического мышления.

В дальнейшем ученые планируют продолжить исследования и выяснить, какие нейронные процессы помогают мышам мыслить стратегически.