3D-принтер построит целый дом за 80 часов

Американские ученые создали трехмерный принтер, позволяющий в короткие сроки возводить жилые дома. Об этом сообщается на штата Мэн (США).

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Промышленный принтер получил название Factory of the Future 1.0 («Фабрика будущего 1.0»). Он может печать объекты 30 метров в длину, 10 метров в ширину и 5,5 метра в высоту. Производительность машины составляет до 227 килограммов готового материала в час. По оценке ученых, похожей производительностью обладает команда из трех строителей.

Также 3D-принтер способен быстро переключаться между методами печати в соответствии с планом. Кроме того, он оснащен манипулятором, с помощью которого может переносить получившиеся блоки. Ученые отметили, что небольшой одноэтажный дом принтер может возвести за несколько дней — примерно за 80 часов.

По словам доктора Хабиба Дагера, материалы, из которых принтер строит дома, пригодны для вторичной переработки. Также машина отдает предпочтение натуральным материалам — например, чаще использует для строительства дерево. В материале говорится, что принтер поможет решить проблему дефицита жилых площадей в штате Мэн — по оценке властей, к 2030 году регион будет нуждаться в 80 тысячах дополнительных домов.

В начале апреля американские ученые создали универсальный 3D-принтер, который умеет самостоятельно подбирать параметры загружаемых в него «чернил» для последующего печатания. Также принтер способен экспериментировать, чтобы печатать из более экологичных материалов.