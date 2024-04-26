Смарт-телевизор привел к сбоям в работе компьютера на Windows

Дизайнер Присцилла Сноу из Канады обнаружила, что смарт-телевизоры Hisense могут вызывать технические сбои в компьютерах под управлением Windows, если использовать их вместо монитора. Об этом она рассказала на платформе cohost.

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Сноу начала замечать незначительные проблемы с компьютером примерно два года назад, однако со временем они усугубились. Недавно девушка обновила операционную систему до Windows 11, после чего столкнулась с рядом проблем, включая невозможность доступа к настройкам монитора и сбои в работе MIDI-клавиатуры Komplete Kontrol S88. В марте 2024 года ситуация достигла критической точки, когда исчезла панель задач, а изображение на телевизоре начало дрожать.

После обновления драйверов и вновь проявившихся проблем Сноу обратилась к форуму поддержки Windows, где нашла сообщение другого пользователя под ником Narayan B, который описал аналогичные сбои, вызванные телевизором Hisense. Narayan B объяснил, что телевизор генерирует случайные UUID для UPNP сети, что приводит к перегрузке службы Device Association Service и блокировке системных функций.

Решение проблемы было найдено в ручном удалении сотен ключей из реестра Windows, что восстановило функциональность всех устройств и параметров.