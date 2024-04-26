Впервые описан доисторический лосось с бивнями

Международная команда ученых представила исследование, описывающее ранее неизвестный вид доисторического лосося. Анализ показал, что рыба имела зубы, похожие на бивни.

Как сообщает Sci News, вымерший вид гигантского лосося получил название Oncorhynchus rastrosus. Его отличительной особенностью была пара передних зубов, которые выступали по бокам рта, как бивни. Лосось вида Oncorhynchus rastrosus обитал в морских водах вдоль тихоокеанского побережья Северной Америки в период от 11 до 5 миллионов лет назад.

Вымерший вид был описан впервые, хотя окаменелости древнего существа были раскопаны еще в 1970-х годах в пресноводном районе формации Мадрас, недалеко от города Гейтуэй в американском штате Орегон. По оценкам ученых, рыба могла вырастать в длину до 2,4-2,7 метра и весить около 177 кг. Такие параметры делают ее самым крупным известным представителем семейства Salmonidae, известным науке.

© Claeson et al., doi: 10.1371/journal.pone.0300252

Этот вид мигрировал из Тихого океана во внутренние реки для нереста, как это делает современный лосось, пишут исследователи. Питался он планктоном, на что указывают результаты анализа многочисленных жаберных тычинок и нескольких сохранившихся маленьких зубов.

Что касается бивней, то их длина составляла 2-3 сантиметра. Они росли на верхней челюсти.

"Мы также подчеркиваем, что как самки, так и самцы обладали огромными, похожими на бивни зубами. Поэтому представители обоих полов были одинаково устрашающими", - говорит соавтор исследования профессор Брайан Сидлаускас.

Компьютерное сканирование помогло установить, что зубы были направлены вбок изо рта рыбы. Подобные клыки имеют современные бородавочники.

"Хотя неясно, для чего именно эти зубы могли использоваться, мы полагаем, что они, вероятно, использовались для борьбы - либо против других лососей с такими же зубами, либо в качестве защиты от хищников, либо в качестве инструмента для выкапывания нор, - пишут палеонтологи. - Также возможно, что зубы использовались для разных целей, но, скорее всего, не использовались для ловли добычи, поскольку считается, что Oncorhynchus rastrosus был фильтратором, питавшимся планктоном".

Полностью научную статью можно найти в журнале PLoS ONE.