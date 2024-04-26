Разгадана тайна меча "Эскалибур"

Исследователи разгадали тайну меча, обнаруженного 30 лет назад в Испании и названного "Эскалибуром" из-за его сходства с легендарным мечом короля Артура. Оказалось, что меч имеет исламское происхождение.

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Как сообщает Arkeonews, железный меч был обнаружен в 1994 году при раскопках в Валенсии, городе на восточном побережье Испании. Он был воткнут в землю и находился в вертикальном положении. Ученые назвали его "Эскалибуром" по аналогии с мечом короля Артура, который, по легенде, был воткнут в камень, а вытащить его мог только сам Артур.

В отличие от мифического меча Артура испанский "Эскалибур" существует в реальности - он был найден на участке, расположенном к северу от старого Римского форума. До последнего времени для ученых оставалось тайной происхождение и возраст меча.

В этом году Департамент археологии Валенсии решил каталогизировать артефакты из своей коллекции. Под повторное исследование попал и "Экскалибур". Впервые за 30 лет его изучили с применением передовой техники. Было использовано несколько методов датирования. Эксперты установили, что меч был изготовлен в X веке нашей эры, то есть его возраст превышает 1000 лет.

В то время Валенсия была исламским городом, исламский период в Испании длился с 711 до 1492 года нашей эры. Археологи отмечают, что меч представляет собой первую находку такого рода, происходящую из исламской эпохи Валенсии. Мечи того периода вообще крайне редко находят в Испании. В Валенсии раньше таких находок не было во многом из-за почвы, химический состав которой не способствует сохранению древних предметов.

По словам археолога Хосе Мигеля Осуна, рукоять меча была украшена бронзовыми пластинами, что тоже указывает на его исламское происхождение, равно как и изогнутый клинок. Ранее ученые рассматривали и альтернативную версию о том, что меч мог принадлежать вестготам.

По размеру меча и форме рукояти ученые предположили, что им мог пользоваться всадник в эпоху Андалузского халифата. На данный момент на территории Испании был найден только один похожий клинок - меч, раскопанный в городе Медина Асахара, построенном по приказу халифа заказу Абдеррамана III на территории современной Кордобы.