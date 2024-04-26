Ученые раскритиковали климатические цели компаний по всему миру

Новое исследование бросает тень на самопровозглашенные климатические цели компаний. По мнению исследователей из Утрехтского университета и Имперского колледжа Лондона, опираться только на целевые показатели сокращения выбросов в качестве «меры амбициозности» не верно.

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В их работе, опубликованной в журнале Science, утверждается, что такой подход благоприятствует устоявшимся игрокам и подавляет инновации.

Нынешняя практика, по их словам, вознаграждает существующие компании просто за сохранение их доли выбросов, не оставляя места для роста новых, «зеленых» технологий. Представьте себе революционного производителя солнечных батарей. По мере расширения масштабов их деятельности выбросы будут естественным образом увеличиваться, что может привести к превышению «парижских» целевых показателей, несмотря на их чистую технологию. При существующей практике это может несправедливо ограничить их рост.

В исследовании предлагаются альтернативные подходы. Вместо сокращения выбросов рассматривать интенсивность выбросов (выбросы на единицу продукции). Это поощряет эффективность, но усложняет согласование с Парижским соглашением. Авторы также призывают к надежному регулированию с четкими показателями и надзором.

Нынешняя система позволяет компаниям устанавливать собственные цели, часто с сомнительной амбициозностью. Затем эти цели могут быть использованы для оправдания отсрочки введения более строгих норм, пишут ученые.