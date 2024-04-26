Ученые совершили прорыв в области органических солнечных элементов

Исследователи из Университета Гонконга (HKU) совершили прорыв в органической фотовольтаике (OPV), перспективной технологии для устойчивого производства солнечной энергии.

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OPV обладают огромным потенциалом благодаря своей доступности, возможности печати и экологичности. Однако создание эффективных и долговечных OPV-устройств было сложной задачей. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, проливает свет на то, как преодолеть эту проблему.

Ключ к разгадке кроется в новой электроноакцепторной молекуле Y6. В полимеризованном состоянии (Y6-PA) она открывает перспективы для создания эффективных и стабильных OPV-устройств. Используя сверхбыстрые лазеры, исследователи обнаружили, что контроль над агрегацией Y6-PA имеет решающее значение для производства электроэнергии.

Y6-PA более совместимы с полимерами-донорами, чем традиционные акцепторы. Это позволяет формировать наноразмерную сеть на границе раздела, предотвращая агрегацию Y6-PA. Такая сеть не только повышает эффективность, но и улучшает стабильность материала в целом, предотвращая ухудшение характеристик с течением времени.

Это открытие прокладывает путь к созданию эффективных и стабильных солнечных панелей из полимеров, пишут ученые. Это открывает путь к интеграции солнечных технологий в окружающую среду — здания, транспортные средства, электронику и даже одежду.