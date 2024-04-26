Опубликован первый в мире сделанный вблизи снимок космического мусора

Японская частная компания Astroscale Japan опубликовала первый в мире фотоснимок космического мусора, сделанный после непосредственного приближения к нему управляемого спутника. Снимок разместили на площадках компании в социальных сетях и на ее сайте.

На фотографии, которая была сделана специальным спутником, как подчеркивается, с расстояния нескольких сотен метров, изображена ступень ракеты. Не указывается, ракете какого государства может принадлежать ступень.

"Беспрецедентный снимок ознаменовывает важнейший шаг к пониманию и решению проблем, связанных с космическим мусором", - считают в японской компании.

Ранее в этом месяце Astroscale смогла благополучно совершить контролируемое приближение своего спутника к космическому мусору, в результате чего и был сделан снимок. В компании рассчитывают в ближайшее время повторить операцию, чтобы сделать дополнительные снимки с других ракурсов.