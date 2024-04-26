Рекомендованные каналы и дни рождения: обновления в Telegram

Новое обновление популярного мессенджера Telegram позволяет получить рекомендации по подпискам на каналы, смотреть истории в режиме инкогнито и внести в профиль свой день рождения. Информация об обновлениях опубликована на сайте мессенджера.

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В сообщении отмечается, что в этом месяце добавлено более 15 нововведений, в том числе «улучшенные инструменты модерации для администраторов групп».

«В меню поиска появилась новая вкладка «Каналы» со всеми каналами, на которые Вы подписаны. В ней также есть список рекомендованных каналов на похожие темы, где можно открыть для себя новых создателей контента», - отметили создатели Telegram.

При модерации групп администраторы смогут выбирать сразу несколько сообщений и совершать несколько действий одновременно и просматривать важные события, произошедшие за последние 48 часов.

Кроме того, пользователям будет доступна возможность установить в профиле дату своего рождения и каждый, кто посетит его в этот день, «будет встречен анимированными конфетти и воздушными шариками».

«По умолчанию дату рождения видят только ваши контакты. Как и для другой информации в профиле, для нее доступны настройки конфиденциальности, которые можно изменить в разделе Настройки > Конфиденциальность > Дата рождения», - говорится в сообщении.

Также при просмотре историй premium-пользователи смогут включить в выпадающем меню режим инкогнито, который позволяет скрыть недавние просмотры и новые просмотры в течение следующих 25 минут.

Ранее в «Лаборатории Касперского» обнаружили новую мошенническую схему, в которой пользователей Telegram обманывают обещаниями заработать на вложении в криптовалюту Toncoin (TON). Данная схема работает по принципу финансовой пирамиды и нацелена в том числе на русскоязычных пользователей.