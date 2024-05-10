Универсальная ракета: как создавалась ракета-носитель «Протон»

Семейство ракет-носителей «Протон» — одно из важнейших для отечественной космонавтики. Именно они вывели на орбиту множество космических аппаратов и различных спутников, и без них аэрокосмическая индустрия СССР и России была бы совсем иной. ТАСС рассказал об истории создания «Протона».

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На начало 1960-х пришелся разгар холодной войны между СССР и США. Сверхдержавы соревновались в разработке новейших ракет, которые позволили бы не только доставлять грузы на орбиту, но и нанести тактический ядерный удар по противнику.

В СССР за право работать над проектом состязались самые именитые конструкторские бюро, и во многом на создание «Протона» повлияли идеи руководителя ОКБ-56 Владимира Челомея. Он предложил разработать «Универсальные ракеты»: семейство ракет-носителей, которое смогло бы удовлетворить все возможные запросы страны. Две ракеты для военных нужд, одна для доставки грузов на орбиту и еще одна — для полета на Луну.

Предпочтение в итоге отдали проекту Сергея Королева: его вариант тяжелой ракеты-носителя был признан оптимальным. Правда, конструктор так и не смог довести начатое до конца. В 1964 году он скончался; четыре последующих запуска его ракеты Н-1 закончились провалом, из-за чего проект был закрыт.

В результате проект Челомея получил ход, и одним из его основных преимуществ был унифицированный дизайн ракет. Инженеры остановились на двухступенчатой конструкции, причем первую ступень пришлось разрабатывать с нуля. КБ академика Глушко в Химках создало для ракеты мощнейший двигатель с тягой 150 тонн; в качестве топлива выбрали смесь несимметричного диметилгидразина и азотного тетроксида. Несмотря на токсичность химикатов, они обладали нужными по тем временам параметрам.

УР-500 была завершена менее чем за три года совместными силами целой группы коллективов. И даже несмотря на это проект вряд ли бы состоялся без поддержки Хрущева: ему персонально импонировала идея большой ракеты, которая могла и летать в космос, и применяться для ядерных ударов.

Первый запуск УР-500 состоялся 16 июля 1965 года на Байконуре: новая ракета доставила на орбиту спутник «Протон-1». Именно поэтому за тогда еще безымянным носителем и закрепилось имя «Протон» — так его называли дикторы по радио и телевидению.