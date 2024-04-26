«Ростелеком» сообщил о мощнейшей кибератаке на российские ресурсы

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил о мощнейшей DDoS-атаке на российские ресурсы.

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Его слова передает ТАСС.

«В этом году установлен абсолютный антирекорд — ровно в 12:02 началась мощнейшая за все время наблюдений, как говорят метеорологи, атака. Ее мощность составила 1,5 миллиона запросов в секунду», — рассказал глава «Ростелекома».

Он также уточнил, что кибератаку совершили во время акции «Диктант победы». Осеевский добавил, что с воздействием подобной силы и интенсивности специалисты столкнулись во время выборов президента России.

По словам президента компании, в настоящее время специалисты «Ростелекома» отражают начавшиеся в 12 часов кибератаки.

Ранее стало известно, что электронные сервисы партии «Единая Россия» подверглись масштабным DDoS-атакам. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что IT-специалисты партии вместе с коллегами из «Ростелекома» пытаются их отразить.