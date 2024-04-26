В Ирландии нашли древние «дороги мертвых»

Археологи обнаружили сотни неизвестных доисторических памятников в Ирландии. Для исследований использовали лидар – технологию дистанционного зондирования с помощью лазерных импульсов.

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Ученые обследовали территорию, которая была заселена людьми во времена раннего неолита (примерно с 3700 г. до н.э.) и второй половины бронзового века (с 1400 по 800 г. до н.э.). При этом свидетельств человеческой деятельности между этими двумя периодами было крайне мало до недавнего времени.

Лидар показал, что под сельскохозяйственными угодьями скрываются древние сооружения. Среди них – длинные и узкие земляные объекты, также известные как курсусы, которые, вероятно, имели ритуальное значение.

Всего ученые идентифицировали пять курсусов. Самый крупный из них простирается на 400 метров, размеры остальных не превышают 150-200 метров. Археологи подчеркнули, что люди эпохи неолита строили их с помощью только деревянных лопат. Процесс возведения курсусов должен был потребовать огромного количества времени, усилий и ресурсов.

Предназначение курсусов точно не известно. По одной из версий, это так называемые «тропы мертвых». Они могли использоваться для траурных процессов или как символическая дорога усопших в иной мир.

Но также вероятно, что они были связаны с солнечными событиями или же сельским хозяйством. Четыре курсуса были ориентированы на точку восхода солнца в день летнего солнцестояния.

В дальнейшем ученые планируют проанализировать образцы почвы с мест древних памятников. Это позволит лучше понять, какие растения и животные обитали там в эпоху неолита, сообщает Antiquity.

Ранее сообщалось, что в Ирландии нашли затопленную крепость бронзового века. Ее руины расположены на дне залива Клю.