Suparna Airlines откажется от самолетов Boeing в пользу китайских С919

Suparna Airlines в ближайшие три-четыре года откажется от использования самолетов Boeing и заменит их на разработанный в КНР пассажирский самолет C919. Об этом сообщает деловое издание "Ицай глобал".

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Свой первый C919 авиакомпания должна получить в четвертом квартале 2024 года. Она станет первой частной авиакомпанией в Китае, которая начнет эксплуатацию C919, разработанного Китайской корпорацией коммерческой авиации (COMAC). К 2027 году базирующаяся в Шанхае Suparna Airlines планирует приобрести до 30 таких самолетов. В настоящее время ее авиапарк насчитывает 10 самолетов от компании Boeing.

Разработкой С919 базирующаяся в Шанхае COMAC занималась с 2008 года. Первый образец сошел с конвейера на сборочном предприятии в ноябре 2015 года, а в мае 2017 года он впервые поднялся в воздух.

Самолет может выпускаться в нескольких модификациях с разным количеством посадочных мест (от 158 до 190). Средняя дальность полета C919 составляет 4 075 км, максимальная - 5 500 км, С919 может совершать перелеты на высоте до 12 тыс. м. К настоящему времени COMAC получила на него около 1 тыс. заказов.

Коммерческая эксплуатация С919 в Китае началась в мае 2023 года и на данный момент пять таких бортов использует авиакомпания China Eastern, которая заказала еще 100 самолетов. К концу этого года в ее авиапарке должно быть до 10 С919. Китайские авиакомпании Air China и China Southern Airlines должны получить свои первые С919 в течение 2024 года.