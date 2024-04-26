Ноутбук Microsoft Surface Laptop 6 получит версию на чипе Snapdragon X Elite

Qualcomm разрабатывает чипы Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus, чтобы конкурировать с ноутбуками Apple на базе Apple Silicon.

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Слухи, что Surface Laptop 6 выйдет на Snapdragon X Elite, теперь получили подтверждение. В Geekbench появился загадочный ноутбук «OEMBR OEMBR», предположительно Surface Laptop 6, работающий на чипе Snapdragon X Elite X1E80100.

Всего существует три варианта чипа X Elite с небольшими различиями в частотах CPU и GPU. Geekbench опубликовал четыре результата тестов нового процессора внутри Surface Laptop 6. Одноядерный результат – около 2700, многоядерный – порядка 14000.

Ноутбук работал в режиме энергосбережения «Сбалансированный» – с хорошим охлаждением показатели могут быть выше. Однако, условия тестов достоверно неизвестны – от них сильно зависит результат.

Судя по цифрам, Surface Laptop 6 вполне может составить конкуренцию Apple MacBook Pro с M3 Pro.

Отметим, что Microsoft уже представила бизнес-версии Surface Laptop 6 и Surface Pro 10 на Intel Core Ultra 5 и Core Ultra 7.