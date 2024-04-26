СМИ узнали о массовой блокировке сотовыми операторами сим-карт

Операторы связи прибегли к массовой блокировке серых сим-карт по запросу Роскомнадзора (РКН). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечается, блокировке подвергаются в среднем 300 тысяч серых сим-карт в месяц.

Один из собеседников издания отметил, что решение принято в рамках борьбы с серым рынком сим-карт. Активная кампания началась в стране еще в 2023 году, напомнил он. По словам источника, «процесс взаимодействия с Роскомнадзором настроили, все поставлено на поток».

Как уточняется, абонентов информируют за 15 дней до блокировки. В компании Tele2 подчеркнули, что не всем клиентам удается своевременно уточнить свои данные.

В «Билайне» заявили, что большинство их клиентов успешно верифицируют свои данные и продолжают пользоваться сим-картой.

Ранее «Известия» сообщили, что операторов связи обяжут предоставлять информацию МВД без решения суда. Такой законопроект с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс РФ разработан Министерством внутренних дел.