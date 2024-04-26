Хирурги впервые пересадили сердечный насос и почку свиньи человеку

Хирурги из США провели первую в своем роде комбинированную операцию. Пациентке пересадили модифицированную почку свиньи и имплантировали механический сердечный насос.

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54-летняя Лиза Пизано страдала от сердечной недостаточности и заболевания почек в терминальной стадии. Традиционные методы лечения не помогали, и врачи отвели ей всего несколько недель жизни.

Пизано не могли сделать пересадку донорского сердца или почки из-за других хронических заболеваний которые «значительно снижали вероятность хорошего исхода», а также из-за общей нехватки донорских органов в США. Когда все имеющиеся методы терапии были исчерпаны, ей предложили ксенотрансплантацию – пересадку органа от животного.

С помощью генного редактирования ученые внесли изменения в ДНК свиной почки. Они изменили работу гена, ответственного за выработку молекулы альфа-гал (сахара). Данная молекула может быть распознана и атакована человеческими антителами.

4 апреля Пизано установили сердечный насос, а 12 апреля пересадили генноредактированную почку свиньи вместе с вилочковой железой. Железа помогает иммунной системе распознать орган как «свой» и снижает вероятность отторжения.

Ученые подчеркнули, что это вторая в истории трансплантация генно-модифицированной свиной почки живому реципиенту и первая пересадка вместе с тимусом. Врачи наблюдают за Лизой Пизано. По ее собственным словам, она чувствует себя значительно лучше, чем до операции, а сердце и почки справляются со своими функциями, сообщает Agence France-Presse.

Первую в мире операцию по пересадке почки свиньи живому человеку провели в американском Массачусетсе. Пациент находится в стабильном состоянии.