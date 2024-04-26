Гендиректор Nvidia лично передал новый ИИ-ускоритель главе OpenAI

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг лично доставил первый ИИ-ускоритель DGX H200 в штаб-квартиру OpenAI в Сан-Франциско и передал его Сэму Альтману. Об этом на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил президент и сооснователь OpenAI Грег Брокман.

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Брокман также поделился фотографией себя, генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и Хуанга вместе с ускорителем H200. Предполагается, что этот мощный ИИ-ускоритель станет ключевым инструментом для OpenAI в работе над разработкой языковой модели GPT-5, выпуск которой ожидается в ближайшем будущем.

Отличительной особенностью нового и мощного ИИ-ускорителя H200 по сравнению с предыдущей моделью H100 является внедрение памяти HBM3e, что позволило увеличить ее пропускную способность на 40% — до 4,8 ТБ и расширить объем до 141 ГБ.

Доставкой ускорителя H200 лично главой Nvidia Дженсен Хуанг продемонстрировал тесную партнерскую связь между его компанией и OpenAI, а также значимость оборудования Nvidia в развитии технологий искусственного интеллекта.