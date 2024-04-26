Блогер сравнил смартфоны среднего класса Google Pixel 7a и Nothing Phone 2a

Ведущий YouTube-канала DimaViper Live перечислил характеристики Nothing Phone 2A и Pixel 7A, а также проверил их в работе.

Nothing Phone 2A отличается интересным дизайном, наличием глифов, необычных шрифтов. Pixel 7A, в свою очередь, компактный, работает на «чистом» Android, имеет хорошие камеры.

В комплекте с обоими смартфонами вы получите кабель USB-С. При этом у Pixel есть ещё переходник с Type-C на Type-A. Более дорогим в руках ощущается Pixel, так как у него металлическая рама, а у Nothing всё сделано из пластика. При этом на Nothing можно поставить сразу две симки, а на Pixel — только одну.

Быстрее из двух смартфонов запустился Pixel 7A. Также у него есть защита от воды по стандарту IP67 в отличие от Nothing c IP54.

Pixel выглядит немного устаревшим за счёт прямоугольной формы и больших рамок. Кроме того, частота обновления экрана у него составляет 90 Гц, а не 120, как у Nothing.

Производительность чуть лучше тоже у Pixel по сравнению с Nothing. Результаты тестирования этих смартфонов в играх — ниже.

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

В обоих случаях у вас есть функция бесконтактной оплаты. Что касается камер, то основной объектив у Nothing имеет разрешение 50 МП, у Pixel — 64 МП (оптическая стабилизация присутствует на обоих смартфонах), ультраширик — 50 МП (Nothing) и 13 МП (Pixel), фронтальная камера — 32 и 13 МП соответственно.

На основную камеру у Pixel вы сможете записывать видео в 4К 60 к/с, у Nothing — в 4К 30 к/с. На фронтальную камеру — в Full HD 60 к/с и 4К 30 к/с соответственно.

Снимки на основную камеру немного лучше делает Pixel 7А, а вот на фронтальную — Nothing (тем более что у него больше угол обзора по сравнению с Nothing Phone 2A). В портретных фото лучше себя проявляет Pixel.

Более приятный и качественный звук вы получите на Nothing. Хотя в обоих случаях стерео.

Ёмкость аккумулятора у Nothing — 5000 мАч, у Pixel — 4385 мАч. При этом первый поддерживает зарядку на 45 Вт, а второй — на 18 Вт. Зато Pixel поддерживает беспроводную зарядку. По автономности Pixel не хватает даже на один день, поэтому Nothing однозначно лучше.