Корейские ученые создали систему оценки эффективности команд для роботов, которая позволит ускорить разработку искусственного интеллекта для домашних помощников. Сейчас специалисты обучают роботов выполнять различные задачи по инструкциям. Например, разогреть еду или убрать комнату. Однако оценить, насколько хорошо робот понял команду, было сложно и долго.

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Инженеры из Южнокорейского института электротехники и информационных технологий (ETRI) разработали систему LoTa-Bench, которая автоматически проверяет, может ли робот выполнить данное ему задание. Система имитирует реальную обстановку дома и дает роботу команды, вроде «поставить охлажденное яблоко в микроволновку». Затем LoTa-Bench оценивает, смог ли робот правильно понять инструкцию и выполнить все необходимые действия.

Разработчики отмечают, что благодаря LoTa-Bench можно быстро тестировать новые алгоритмы управления роботами и совершенствовать их способности понимать команды. В будущем ученые планируют создать роботов, которые смогут не только выполнять поручения, но и просить помощи у людей в сложных ситуациях.