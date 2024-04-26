Гигантские осы и радиоактивные щуки: кто живет Чернобыле

В 38-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС эксперт Полесского радиационно-экологического заповедника Инна Юрченко рассказала о животных, которые обитают в заповеднике сейчас, в их числе - медведи, зубры, гигантские осы и редкие летучие мыши. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Юрченко - заведующая экологии фауны научной части белорусского заповедника. За 30 лет работы ей удалось увидеть агрессивные гибриды домашних собак и волка, червей длиной больше полуметра и следы медведей, разоряющих пчелиные ульи.

Эксперт подчеркнула, что животные на территории заповедника и соседних деревень до сих пор постоянно подвергаются воздействию повышенных уровней радиации.

В 1996 году из национального парка «Беловежская пуща» в заповедник завезли 16 зубров. За 28 лет их численность увеличилась в 13,2 раза и достигла 211 особей.

Также на территории заповедника обитает гигантская сколия - самая крупная оса в Белоруссии. Тело взрослой особи достигает пяти - шести сантиметров в длину. Еще в заповеднике можно встретить орлана-белохвоста - очень большую хищную птицу.

Встречаются в зоне отчуждения и особенно редкие виды - орешниковая соня (зверек, напоминающий одновременно и мышь, и белку), а также летучие мыши ночница Брандта и широкоушка европейская.

Наиболее высокие показатели цезия на территории заповедника фиксируются у окуней и щук, тетерева, кабана, косули и волка. Наименьшие - у лося и лисицы.

В апреле 2019 года Белоруссия после 33 лет запрета открыла для туристов Полесский радиационно-экологический заповедник. Пять лет назад там начали проводить экскурсии - в составах организованных групп по предварительной записи.

В основном туристы приезжают на один-два дня. На экскурсиях есть ограничение по возрасту: несовершеннолетних туда не пустят даже с родителями. Туристам показывают старинную усадьбу, школу, завод и поселения. Сообщалось, что в зоне можно встретить зубров, лошадей Пржевальского, оленей и рысей. В конце все туристы проходят дозиметрический контроль. В руководстве заповедника заверяли, что доза радиации, полученная от авиаперелета, будет больше, чем за один день в зоне отчуждения.