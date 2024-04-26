Когда зона вокруг Чернобыльской АЭС станет безопасной

26 апреля исполняется 38 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Полное разрушение активной зоны реактора привело к выбросу огромного количества радиоактивных веществ, которые сделали зону вокруг ЧАЭС необитаемой. По крайней мере, на какое-то время. При этом единого мнения о том, когда Чернобыль снова станет безопасным, пока нет.

Например, в ноябре 2020 года на тот момент занимавший пост главы Минприроды Украины Роман Абрамовский заявил, что в 10-километровой зоне непригодные условия для жизни останутся навсегда. При этом селиться в 30-километровой зоне можно будет уже через 50-60 лет — но не ранее 2070 года.

«По нашим прогнозам, за это время радиоактивность элементов и конструкций значительно снизится, а чрезвычайно активные элементы укроем в геологическом хранилище», — сказал он.

Абрамовский подчеркивал, что над четвертым блоком ЧАЭС установили новый безопасный конфаймент. Его возведение завершилось в 2019 году и позволило накрыть устаревшее «Укрытие», которое разрушалось под воздействием окружающей среды. В будущем внутри демонтируют нестабильные конструкции и незафиксированные элементы кровли, впоследствии полностью убрав активные топливные элементы, сделав ЧАЭС «полностью безопасносной».

В 2021 году директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Олег Мануйло в интервью «РГ» обращал внимание, что зона загрязнения от аварии в действительности больше, чем люди обычно себе представляют.

«Естественно, что уровень загрязнения везде был различный. И, конечно, опасный уровень в 40 кюри далеко не везде отмечают во время замеров», — отмечал спасатель.

Мануйло подчеркивал, что сейчас уровень загрязнения в отдельных районах уже сократился до безопасного или почти безопасного, а где-то до сих пор опасно даже просто находиться.

При этом в России с 2024 года уже не существует зоны отчуждения. В 2023 году премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое исключило из нее четыре поселка Брянской области. Изменения вступили в силу с 1 января.

Некоторые эксперты же утверждают, что заселять зону вокруг Чернобыльской АЭС можно уже сейчас — попавшие в окружающую атмосферу радиоактивные элементы не представляют опасности. Как заявляла кандидат биологических наук Наталья Колман, концентрация даже самых «живучих» элементов уменьшилась вполовину.

«Когда произошли страшные события, самым опасным был йод-131 − он поразил больше всего людей. Кроме него выбрасывались в воздух цезий-137 и стронций-90. Все эти элементы опасны, в зависимости от их периода полураспада. У йода, например, он составляет всего 8 дней, у цезия − 30 лет, а у стронция – 29», — цитирует ее Sputnik.

Йод, считавшийся уже наиболее смертоносным, больше не представляет опасности для человека. По словам Колман, куда опаснее сейчас есть бананы, в которых содержится калий-40. Кроме того, побывавшие в Чернобыле сталкеры и экстремалы неоднократно замеряли радиацию и подтверждали, что на многих участках уровень радиации не превышает городского фона.