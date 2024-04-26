Первый планшет Xiaomi Poco получит поддержку стилуса и съемной клавиатуры

Дочерний бренд Xiaomi, компания Poco, готовится выйти на рынок планшетов. Недавние сертификации указывают на скорый анонс первого устройства.

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Более того, вместе с планшетом Poco разрабатывает и аксессуары. Стилус для планшета с номером модели 2407CMPBCG уже был замечен в базе данных FCC.

Теперь, к нему добавилась клавиатура 24071KB3FG, обнаруженная в сертификации IMDA. Это значит, что аксессуары, скорее всего, будут продаваться отдельно.

Подробных характеристик планшета пока нет, однако ранее ходили слухи, что Poco Pad может оказаться переименованной версией Redmi Pad Pro. Если так, то стоит ожидать:

12.1-дюймовый IPS LCD дисплей с разрешением 2.5K и частотой обновления 120 Гц.

Процессор Snapdragon 7s Gen 2, до 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ хранилища.

Батарею 10000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.

Фронтальную и тыловую камеры по 8 Мп.

Ожидается, что планшет выйдет на Android 14, будет оснащен разъемом 3.5мм и четырьмя динамиками.