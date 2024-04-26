"Авито" запустил нейросеть для написания объявлений

В пресс-службе «Авито» сообщили, что компания запустила новую функцию, которая позволяет писать объявления с помощью искусственного интеллекта. Сервис доступен для частных пользователей в категории «Обувь, одежда, аксессуары».

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Для того, чтобы воспользоваться нейросетью, достаточно написать заголовок, указать несколько параметров товара и загрузить фотографии. На основе этих данных ИИ предложит варианты описания товара, в том числе с использованием информации из изображений, отметили в пресс-службе.

Использование нейросети позволяет не только ускорить процесс создания объявления, но и улучшить его качество. Функция нейросети для написания объявлений была протестирована с конца декабря до начала апреля. Тестирование показало, что ИИ может работать с разным объемом аудитории.

Новая функция от «Авито» будет полезна как для продавцов, так и для покупателей. Она позволит продавцам быстрее и проще создавать объявления, а покупателям — узнать всю необходимую информацию о товаре без дополнительных вопросов.