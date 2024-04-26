Представлен кнопочный телефон Nokia с поддержкой 4G

Компания HMD представила в Китае новый кнопочный телефон Nokia 220 4G 2024, который получил современный разъем USB Type-C. Об этом сообщает портал ITHome.

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Nokia 220 4G оснащен 2,8-дюймовым IPS-экраном без сенсорного управления. Также в телефоне есть современный порт для зарядки и передачи данных USB Type-C 2.0, аккумулятор емкостью 1450 мАч, поддержка сетей 4G LTE и работа с двумя SIM-картами одновременно в режиме VoLTE.

Телефон имеет всего 128 МБ встроенной памяти и 64 МБ оперативной памяти.

Среди других характеристик и особенностей новинки можно отметить поддержку Bluetooth 5.0, возможность мобильных платежей через китайскую платежную систему Alipay. Nokia 220 4G также поставляется с интегрированным FM-радио и предустановленными приложениями, включая Himalaya и Migu Music. К сожалению, не уточняется, есть ли в телефоне культовая «Змейка».

Nokia 220 2024 4G поступит в продажу в Китае по цене 299 юаней (примерно 3,8 тыс. руб.), но неизвестно, появится ли эта модель за пределами КНР.