Windows 11 начнет помечать компьютеры без поддержки ИИ водяным знаком

Microsoft обновила системные требования для грядущего релиза Windows 11, версии 24H2, ожидаемого в сентябре или октябре 2024 года.

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Апдейт будет наполнен функциями, использующими искусственный интеллект, что потребует поддержки определенных инструкций процессора.

Изначально предполагалось, что обязательна лишь поддержка инструкции PopCnt, однако последние изменения кода указывают на включение SSE4.2 в число обязательных инструкций.

Старые процессоры без этих инструкций не смогут загрузить Windows 11 24H2 даже с помощью обходных методов, работающих в текущей версии системы.

Одна из ожидаемых функций, активно использующих ИИ в Windows 11, – это AI File Explorer, известный также как Advanced Copilot. Это обновленная современная версия Cortana, приложения, упраздненного в августе прошлого года.

Пользователь Twitter под ником Albacore обнаружил часть кода, отвечающую за отображение предупреждения на системах, не соответствующих требованиям. Это будет похоже на существующее сообщение об отсутствии поддержки PopCnt или водяной знак несоответствия системным требованиям.