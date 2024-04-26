Роскосмос сообщил о плановом поднятии орбиты МКС на 1 км

Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована для поддержания высотной стратегии.

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Об этом сообщили в Роскосмосе.

"МКС нужно поддерживать на заданной орбите маневрами коррекции, помогают нам в этом наши космические грузовики - корабли "Прогресс" или двигатели модуля "Звезда", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 1 км и составила 414,8 км над поверхностью Земли. Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-26". Они были включены в 05:35 мск и проработали 403,2 секунды.

Вахту на станции в настоящее время несет экипаж долговременной экспедиции МКС-71, в который входят космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС), Николай Чуб и Александр Гребенкин, а также астронавты NASA Майкл Барратт, Мэттью Доминик, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.