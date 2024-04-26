Россиян предупредили о росте фейковых приложений для банков

Рост числа поддельных банковских приложений, которые благополучно преодолевают проверки со стороны магазинов и оказываются в свободном доступе, увеличивается с каждым годом.

Так, в 2023-м их стало больше примерно на 25 процентов по сравнению с 2022-м. Прежде всего, это касается iOS-версий, пишут "Известия".

«Основная причина в том, что компании создают новые версии приложений и выкладывают их под другими названиями, от других разработчиков, это заставляет пользователей раз за разом скачивать неизвестные программы, которые являются переделкой банковских», — сказал генеральный директор компании Юрий Шабалин.

Ранее "СП" писала, что Telegram-канал известной балерины Анастасии Волочковой взломали неизвестные, организовав «сбор» средств для «бойцов СВО».

От ее лица аферисты также призывали всех переводить деньги и криптовалюту на указанные счета. Звезда быстро заметила нежелательную активность и тут же предупредила фолловеров.