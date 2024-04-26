120 Гц и 50 Мп: Realme представила бюджетную серию Narzo 70

Realme расширяет ассортимент своих смартфонов моделями Narzo 70 и Narzo 70x c 5G, ориентированными на бюджетный сегмент.

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Realme Narzo 70: этот телефон может похвастаться Dimensity 7050, AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт. Он оснащен тройной камерой с основным датчиком на 50 Мп и работает под управлением последней версии Android 14 с обещанием будущих обновлений. Смартфон по цене 15 999 рупий ($ 190) поступил в продажу сегодня.

Realme Narzo 70x: это ребрендированная версия Realme 12x с немного измененным дизайном и меньшим количеством памяти. Он работает на базе SoC Dimensity 6100+ и может похвастаться ЖК-дисплеем с частотой 120 Гц, 50-Мп основной камерой и аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой 45 Вт. Стоимость Narzo 70x составляет 11 999 индийских рупий (145 долларов), он поступит в продажу 29 апреля.