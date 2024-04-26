Meta* открыла ОС своих VR-шлемов для конкурентов

Meta* (бывшая Facebook) открыла свою операционную систему Quest VR, которая теперь называется Meta Horizon OS*, для сторонних производителей устройств. В их число входят такие конкуренты, как Microsoft.

Ранее эксклюзивная для собственных гарнитур Quest*, Horizon OS* предлагает такие функции, как распознавание жестов и пространственное понимание. Теперь компании-партнеры, такие как Asus и Lenovo, могут использовать эту платформу для создания специализированных VR/MR-устройств, предназначенных для конкретных целей.

Эта стратегия отражает подход Google к Android на мобильном рынке. Сделав основную платформу открытой, Meta* надеется создать разнообразную экосистему VR-устройств, подобную огромному количеству телефонов на базе Android. Это может ускорить распространение VR/MR за пределы текущей ниши игр и корпоративных приложений.

Хотя гарнитуры VR/MR еще не достигли массового успеха, решение Meta* открыть свою платформу свидетельствует об их вере в будущее технологии.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена