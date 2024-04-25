Названы самые продаваемые смартфоны в Китае

В первом квартале 2024 года поставки смартфонов в Китае выросли на 6,5%, достигнув отметки 69,3 млн устройств. Об этом «Газете.Ru» стало известно из нового отчета аналитической фирмы IDC.

© Honor

Поставки оказались выше, чем ожидалось, главным образом благодаря сильному росту Honor и Huawei, что также стимулировало рост общего рынка Android на 9,3% в годовом сопоставлении. С другой стороны, показатели Apple снизились на 6,6% за тот же период, поскольку она столкнулась с более жесткой конкуренцией. Кроме того, Лунный Новый год стимулировал спрос на устройства начального и среднего класса.

Компания Honor, как отметил старший аналитик отдела исследований клиентских систем IDC China Артур Го, поднялась на первое место благодаря обширному портфолио продуктов и серии Magic 6 с популярными функциями искусственного интеллекта. Вместе с тем обороты набрала и Huawei, хотя потенциал компании ограничивается поставками комплектующих с использованием американских технологий.

На текущий момент топ-5 брендов на китайском рынке выглядит следующим образом: Honor (17,1%), Huawei (17%), Oppo (15,7%), Apple (15,6%), Vivo (14,6%). Остальные 20,1% между собой распределили другие бренды.