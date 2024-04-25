Космонавты завершили выход в открытый космос, опередив план на два часа

Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС на МКС) и Николай Чуб закрыли выходной люк модуля "Поиск" Международной космической станции (МКС), завершив первую в 2024 году внекорабельную деятельность (ВКД), следует из трансляции Роскосмоса.

© Роскосмос

Кононенко и Чуб вышли в открытый космос в 17:57 мск в среду - ожидалось, что за бортом станции они проведут 6 часов 36 минут. Космонавты справились с задачами ВКД значительно быстрее, чем планировалось, и провели за пределами станции 4 часа 36 минут.

В ходе внекорабельной деятельности (ВКД) космонавты развернули малогабаритный радиолокатор на поверхности модуля "Наука", а также установили аппаратуру экспериментов "Кварц-М" и "Перспектива-КМ" снаружи модуля "Поиск". Кроме того, в ходе ВКД Кононенко и Чуб демонтировали контейнер "Биориск-МСН" на модуле "Поиск", развернули блок контроля давления и осаждений на этом же модуле и взяли пробы-мазки с поверхности модуля "Наука".

Радиолокатор эксперимента "Напор-миниРСА", который космонавты развернули в начале сегодняшней ВКД, был установлен на поверхности модуля "Наука" в ходе предыдущего выхода в открытый космос 25 октября. Тогда им не удалось полностью его развернуть - ни автоматически, ни вручную.

Неземная красота

Эта ВКД стала седьмой для Олега Кононенко, облаченного в скафандр "Орлан-МКС" № 5 с красными лампасами, а Николай Чуб, работавший в скафандре "Орлан-МКС" № 4 с синими лампасами, в открытый космос вышел во второй раз. "Красота какая, как же я соскучился", - сказал Чуб, вновь оказавшись за бортом станции спустя полгода после своего внекорабельного "дебюта".

В ходе ВКД специалисты предлагали космонавтам отдохнуть, поскольку значительная часть проделанной работы была связана с мелкой моторикой. Во время одного из перерывов космонавты смогли сделать несколько фотографий Земли.

Работа "на пять баллов"

По словам ведущего инженера отдела внекорабельной деятельности РКК "Энергия" (входит в Роскосмос) Дмитрия Ахмерова, космонавты работали с существенным опережением плановой циклограммы.

В ходе трансляции Роскосмоса он не стал делиться оценками команды медицинских специалистов касательно самочувствия Кононенко и Чуба, однако заметил, что, судя по качеству и скорости их работы, экипаж чувствовал себя отлично. "Пять баллов из пяти" - отметил он.