Шумовое загрязнение нарушает развитие птенцов

Ученые обнаружили, что стандартный для города уровень шумового загрязнения может нарушить развитие птенцов у зебровых амадин. В частности, юные птицы оказывались менее приспособленными к взрослой жизни по сравнению с сородичами, которые выросли в тишине. Шумовое загрязнение может схожим образом влиять и на людей. Исследование опубликовано в журнале Science.

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Шумовое загрязнение — проблема, актуальная даже для самых отдаленных областей Земли. Вред, который громкий шум наносит животным, хорошо задокументирован. В частности, известно, что шумовое загрязнение нарушает звуковую коммуникацию между особями и меняет их поведение. Последние исследования также показывают, что громкие звуки могут плохо влиять на физиологию, размножение и развитие ряда видов животных, в том числе и человека. Однако до сих пор нет четких данных о том, вредны ли шумовые звуковые волны непосредственно на детенышей или они просто меняют поведение родителей.

Чтобы выяснить это, ученые исследовали влияние умеренного шумового загрязнения на физическую форму зебровых амадин — небольших птиц из семейства вьюрковых ткачиков. Биологи включали гнездящимся птицам и их яйцам звуки дороги (на обычном городском уровне) или песни других зебровых амадин. Контрольная группа птиц наслаждалась тишиной.

Оказалось, что антропогенный шум в виде звуков дороги нарушал рост гнезда, укорачивал у птенцов теломеры (концевые участки хромосом) и снижал их приспособленность к жизни во взрослом возрасте.

По словам ученых, шумовое загрязнение может похожим образом негативно влиять и на человека. Поэтому необходимо и лучше защищать птиц от человеческих звуков, и позаботиться о звуковом комфорте беременных женщин и новорожденных детей.