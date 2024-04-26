Google разрабатывает дешевые смарт-часы

На сайте сертификации Федеральной комиссии по связи США (FCC) были замечены загадочные умные часы Google. Предполагается, что в базу данных FCC попала модель Pixel Watch 2a, бюджетная версия флагманской модели Pixel Watch 2. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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В FCC новые часы Google обозначены каталожным номером G4SKY. Листинг предполагает, что будущее устройство, скорее всего, будет работать под управлением WearOS. Оно также получит поддержку Bluetooth, Wi-Fi и LTE в одной модели. Кроме того, заявлен модуль UWB, который может использоваться для обнаружения часов при их потере и для более корректной разблокировки синхронизированного смартфона.

В GizmoChina считают, что обнаруженная в документах FCC модель, скорее всего, является Pixel Watch 2a, поскольку Pixel Watch 3 будут представлены только осенью. То есть Pixel Watch 3 пройдут сертификацию FCC значительно позже. Согласно ранним утечкам и слухам, Pixel Watch 3 будут отличаться от модели предыдущего поколения как минимум большим размером и большим объемом аккумулятора.

Ожидается, что Google представит Pixel Watch 2a на конференции I/O, которая пройдет 14 мая 2024 года.