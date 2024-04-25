В центрах галактик обнаружили пробки из черных дыр

Международная группа ученых обнаружила, что в центрах галактик образуются «пробки» из черных дыр. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

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Известно, что массивные газовые аккреционные диски в активных ядрах галактик способствуют образованию, росту и слияниям черных дыр. Черные дыры звездной массы, взаимодействуя с окружающим газом, мигрируют в ловушки под действием гидродинамических моментов, где они накапливаются и сливаются, создавая высокочастотные источники гравитационных волн.

Ученые выяснили, что в появлении миграционных ловушек решающую роль играют тепловые эффекты, которые возникают при взаимодействии среды активного галактического ядра с аккреционными дисками самих черных дыр. Это наиболее характерно для активных галактических ядер малой массы, и в активных галактиках с большой массой и светимостью миграционные ловушки не наблюдаются.

Результаты исследования расширяют понимание динамики слияний черных дыр, а также имеют более широкое значение для астрономии гравитационных волн, астрофизики высоких энергий, эволюции галактик и эффектов обратной связи между активными ядрами галактики и межзвездной средой.