Ученые создали первый гибридный мозг мыши и крысы

Ученые впервые создали гибридную мозговую ткань из клеток двух видов животных: мышей и крыс. Внешне эти грызуны могут показаться похожими. Но на самом деле их разделяет около 20 миллионов лет эволюции, и для достижения нужного результата потребовалась сложная генная инженерия.

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Гибридные модели мозга животных – важный инструмент для исследований неврологических заболеваний у людей. Они позволяют понять, как клетки функционируют на самом высоком уровне.

Команда Техасского университета США выявила ген Hesx1, необходимый для правильного развития переднего мозга у мышей. Затем ученые создали бластоцисты, где этот ген отсутствовал, и ввели в них стволовые клетки крыс.

«Клетки крысы смогли заполнить пробел, и мозг мыши развивался нормально», – отметили авторы научной работы.

Гибридный мозг достиг размеров нормального мозга дикой мыши, а нейроны мышей и крыс оказались способны взаимодействовать и передавать друг другу сигналы.

Ученые рассказали, что процесс комплементации бластоцист еще далек от совершенства, и его нельзя использовать для человеческих клеток. Однако в будущем он может быть использован для развития трансплантологии, сообщает Cell.

Ранее сообщалось, что ученые вырастили говядину внутри зерен риса. Эксперимент провели в Южной Корее.