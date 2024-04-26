Эксперты рассказали о настройках для комфортного использования iPhone ночью

Использование смартфонов перед сном перенапрягает глаза из-за высокой яркости экрана. Однако в iPhone имеется ряд опций, которые позволяют решить это проблему. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Если экран вашего iPhone или iPad слишком яркий и доставляет дискомфорт, нужно перейти в «Настройки» – «Экран и яркость» и передвинуть ползунок «Яркость» влево. В случаях, когда самый низкий уровень яркости кажется недостаточно тусклым, можно прибегнуть к другим, менее очевидным настройкам iOS.

Например, можно отрегулировать так называемую точку белого. Для этого нужно открыть «Настройки» – «Доступность» – «Специальные возможности» – «Уменьшить точку белого».

«Эта функция особенно полезна, если вам необходимо использовать устройство в темноте, например, в спальне, где спит партнер, или в тускло освещенном театре. Это также принесет пользу людям с высокой светочувствительностью», – пишет MacRumors.

В указанном меню также можно настроить шаблоны, следуя которым iPhone будет активировать разные параметры точки белого в заданные часы.