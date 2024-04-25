Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб впервые в 2024 году вышли в открытый космос. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса». В сообщении госкорпорации говорится, что главная задача космонавтов — установить научную аппаратуру «Кварц» и «ТКК-КМ» на модуле «Поиск».

Кроме того, Кононенко и Чубу предстоит полностью раскрыть на «Науке» вторую панель малогабаритного радиолокатора эксперимента «Напор-миниРСА».

«Космонавты также возьмут пробы-мазки с поверхности модуля «Наука» для исследования возможности развития микродеструкции элементов конструкции российских модулей МКС под влиянием составляющих собственной внешней атмосферы», - указали в «Роскосмосе».

Ранее в NASA заявили, что ученые обнаружили в космосе устойчивую к земным лекарствам бактерию, которая, вероятно, сформировалась из микроорганизмов, которые космонавты возили на МКС за всё время существования станции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».